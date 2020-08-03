«Моя новая привязанность»: Олеся Судзиловская поделилась откровенным фото

Олеся Судзиловская показала ровный загар и стройную фигуру. Актриса позировала в купальнике на пляже. Для места отдыха был выбран Алтай. Подписчикам в своем инстаграме она призналась, как переживала, что не получится загореть за один день.

«Комаров нет, погода прекрасная, чистая вода, горный воздух, свежая пища! Красота лугов, холмов, рек, водопадов! Алтай — моя новая искренняя привязанность!» — подписала снимок Судзиловская.

Поклонники тут же оценили ее внешний вид. «Хорошо выглядите!» — писали в комментариях пользователи Сети.

Актриса часто делится своими секретами стройности и сохранению молодости. Тем временем в мае Судзиловской исполнилось 46 лет. Недавно поклонники актрисы заподозрили ее в третьей беременности. Однако фотографии с отдыха все опровергают.