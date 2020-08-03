Полный «Хэппи-Энд»: Елена Николаева и дочь Анастасии Волочковой сильно сдружились

Телеведущая Елена Николаева часто делится со своими подписчиками снимками с дочерью Анастасии Волочковой и своего гражданского мужа Игоря Вдовина. Накануне ТВ-звезда и Ариадна вместе вышли в свет. Девушки сходили на премьеру фильма «Хэппи-Энд».

«Мы, как девочки, обожающие наряжаться, выбирали платья строго по цветам: организаторы предложили быть радостными в розовом, желтом и сиреневом», — подписала фотографию Николаева.

Недавно 14-летняя Ариадна съехала из дома Волочковой. Теперь она живет с отцом и его невестой. Свое решение девушка объяснила тем, что тратит много времени на дорогу, пока добирается до школы из особняка мамы. Но поклонники балерины все же утверждают, что Ариадна устала от постоянных скандалов, в которые попадает Волочкова.

Недавно звезда балета вновь наделала вокруг себя шума. Она отправилась в монастырь, тем самым нарушив карантин. Волочкову оштрафовали на 20 тысяч рублей. 3 июля состоится судебное заседание по этому вопросу.