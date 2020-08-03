Пять огромных пачек пятитысячных купюр: Моргенштерн похвастался заработком за полчаса работы

Известный рэпер не постеснялся рассказать, сколько сегодня получает за пение под фонограмму.

Рэпер Моргенштерн в сторис Instagram похвастался своим заработком за полчаса работы. «Время – деньги», — подписал он видеозапись. На кадрах можно увидеть, как музыкант сначала демонстрирует пользователям свои дорогие часы, кольца и цепочки. После этого он достает из сумочки пять огромных пачек пятитысячных купюр, которые достаточно небрежно бросает на стол.

«Привет, дорогие подписчики. Хочу показать, сколько стоит мое получасовое выступление под плюс. Я под плюс выступал, конечно». Моргенштерн

Отметим, что так называемое выступление «под плюс» — это когда музыкант куплет исполняет самостоятельно, а припев идет фонограммой с помощью наложения компьютерных элементов.

Рэпер Моргенштерн сегодня идет из самых раскрученных исполнителей в стране. При этом певцу всего 22 года. Настоящее имя Моргенштерна – Тимур Валеев. Он родился в Уфе, где и начинал делать первые шаги к славе.