Русская красавица: Лизу Галкину запечатлели в белых одеждах с косой через плечо

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают своих шестилетних близнецов Лизу и Гарри в строгости, не разрешая лишний раз пользоваться гаджетами. И хотя девочку теперь иногда можно увидеть за телефоном, чаще всего малыши развлекаются обычными играми, к которым привыкла отечественная детвора с советских времен.

Отпрыски звездной пары часто появляются на свежем воздухе, гоняя мяч, катаясь на велосипедах, бегая в догонялки или прячась друг от друга. Благо, территория вокруг замка позволяет это делать с комфортом. Здесь есть обширный сад, зона для барбекю и релакса, детская площадка и даже амфитеатр для домашних концертов и представлений.

А когда погода не для прогулок, малыши устраивают веселые игры дома. Лиза Галкина часто затевает их сама, с фантазией выдумывая новые развлечения. Поскольку дети Пугачевой уже отлично умеют писать, в свои забавы они включают собственноручно созданные записки. Именно за этим занятием поймали Лизу в объектив. На обнародованном фото девочка предстает настоящей русской красавицей — с длинной шикарной косой через плечо. Облаченная в белый топ, малышка выглядит нежно и завораживающе.