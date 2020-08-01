«На работу, как на праздник!»: Брухунова для субботнего выхода выбрала синее платье миди в мелкий горох

31-летняя Татьяна Брухунова, пятая жена 74-летнего сатирика Евгения Петросяна, очень соскучилась за время самоизоляции по работе. И как только стало возможно, вырвалась в театр, где работает помощницей мужа, погрузившись с головой в дела. Творческий процесс закипел, и Брухунова регулярно постит в Instagram видео с репетиций, которыми занята труппа, наслаждаясь вовлеченностью в работу.

В выходные Брухунова тоже поспешила на службу. Она облачилась с летнее синее платье миди в белый мелкий горошек с квадратным вырезом, а поверх него на плечи набросила бежевый жакет.

«На работу, как на праздник! Летом я особенно люблю наряжаться», — призналась Брухунова.

Завершили образ голубые туфли на небольшом широком каблуке и сумка в тон жакету.

Кстати, девушка просто обожает модно одеваться. Но постоянно подчеркивает, что ее стиль – это настоящая индивидуальность, а не чья-то копия. При этом Брухунова, по ее словам, опирается на вкус выдающихся и признанных знаменитостей – Одри Хепберн, Коко Шанель, Жаклин Кеннеди.