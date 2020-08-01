«Мое детство, моя душа, моя крепость»: Климова трогательно поздравила маму с днем рождения

Актриса разместила совместное фото с именинницей в своем Instagram-аккаунте.

Звезда сериала «По законам военного времени», 42-летняя Екатерина Климова живет в подмосковном поселке вместе с четырьмя детьми и своей мамой, Светланой Владимировной. Родительница помогает актрисе в воспитании наследников, пока звезда отлучается на съемки, а также вместе с ней ведет хозяйство – у актрисы уютный двухэтажный особняк с небольшим приусадебным участком, на котором Климова выращивает ягод, овощи, фрукты.

1 августа мама Екатерины отмечает свой день рождения. По такому случаю звездная дочка опубликовала совместное фото в микроблоге и трогательно обратилась к матери:

«С днем рождения, моя любимая мамочка! Самое доброе сердце, самый вкусный хлеб и самые страшные сказки…. Мое детство, моя душа, моя крепость» — написала Климова.

Поклонники звезды присоединились к поздравлениям и отметили, как сильно дочь похожа на маму.

«Мама красотка», «Вы очень похожи на свою маму», «Какие вы красавицы, всего вам наилучшего», «Мама красивая женщина», «Мамочка у Вас, Катенька, красавица», — пишут в комментариях.