«Радость папина»: Эмин прокатил крошку Афину на яхте

Случившееся весной расставание Эмина Агаларова с моделью Аленой Гавриловой никак не отразилось на его отцовских обязанностях. Артист и бизнесмен, кажется, все свое внимание и свободное время уделяет крошке Афине. Полуторагодовалая малышка живет с мамой в роскошном новеньком особняке, который папа купил им недавно, но регулярно бывает с отцом.

Этот уикенд не стал исключением. Образцовый родитель, Эмин организовал интересный досуг малышке. Он взял ее с собой на водную прогулку и прокатил на яхте. Снимками с дочкой певец поделился в личном Instagram-аккаунте. На них видно, как дочурка пытается помогать отце управлять транспортом. Девочку папа заботливо одел в теплый свитер, предугадав прохладную погоду на воде. А на голове у крохи красовались два забавных хвостика.

«Она Вас любит! Афина модница какая», «Радость папина», «Такие милые хвостики у Афины», «Самый лучший папа и самая милая дочка», «Милота» — умиленно написали фанаты.

А перед прогулкой папа с дочкой не менее весело провели время. Они танцевали дома, собирали конструктор, а потом посетили зооуголок, где понаблюдали за козами, страусами и другой живностью. Кстати, до сих пор ни мама, ни папа не показали личико малышки и стараются публиковать ее снимки, на которых она запечатлена со спины.

К слову, у Эмина подрастает еще трое детей от предыдущих отношений с Лейлой Алиевой — близнецы Али и Микаил, а также приемная дочка Амина.