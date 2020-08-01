«Как всегда огонь!»: Орбакайте показала свое преображение после парикмахерской

Старшая дочь Аллы Пугачевой, 49-летняя Кристина Орбакайте, карантин из-за коронавируса провела в Америке. Она оказалась отрезана от Родины и даже не смогла навестить мать в ее день рождения, который Примадонна отмечала в апреле. Но как только стало возможно, артистка прилетела в Москву.

Первым делом Орбакайте, конечно, навестила маму. Они проведи вместе уикенд и сделали селфи на память. Помимо разных дел, которые накопились за время отсутствия Кристины в России, певица не забыла и о себе любимой. Звезда накануне посетила салон красоты Влада Лисовца, постоянным клиентом которого является. Результатом преображения звезда поделилась у себя в stories – сделала репост публикации из аккаунта студии.

Орбакайте освежила стрижку и цвет волос, а также эффектно уложила локоны. Поклонникам преображение понравилось:

«Вау!», «Как всегда огонь», «Просто красотка!» — написали в комментариях под снимком.

Напомним, Кристина Орбакайте замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым, их браку в этом году исполнилось уже 15 лет. Они воспитывают 8-летнюю дочку Клавдию.