«Мужчинки с ума сойдут»: обнаженная Толкалина в Крыму прикрыла грудь ракушками

Поклонники актрисы не могут поверить, что у нее есть уже взрослая 19-летняя дочь. Настолько молодо и привлекательно артистка выглядит.

42-летняя Любовь Толкалина лишила фанатов дара речи. Актриса театра и кино порадовала поклонников пикантным снимком в стиле ню. Экс-возлюбленная режиссера Егора Кончаловского полностью оголилась перед камерой, решив принять участие в неординарной импровизированной фотосессии. Знаменитость впечатлила подписчиков в Instagram эффектным бюстом. Свою грудь обнаженная актриса прикрыла ракушками, чем и заслужила сравнение с русалкой и морской богиней.

Любовь проводит свои летние каникулы в Крыму. Экс-возлюбленная Егора Кончаловского побывала на Солнечной тропе, которую в народе также называют «Царской». Стоит отметить, что этот популярный туристический маршрут проходит от санатория имени Розы Люксембург до санатория «Ливадия».

«Русалочка» — моя любимая сказка, и еще у меня сегодня вот такой купальник!! Хулиганим», — отметила актриса.

Поклонники знаменитости не могут поверить, что у Толкалиной есть уже взрослая, 19-летняя дочка. Настолько молодо и привлекательно она выглядит.