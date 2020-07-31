«Мужчинки с ума сойдут»: обнаженная Толкалина в Крыму прикрыла грудь ракушками

42-летняя Любовь Толкалина лишила фанатов дара речи. Актриса театра и кино порадовала поклонников пикантным снимком в стиле ню. Экс-возлюбленная режиссера Егора Кончаловского полностью оголилась перед камерой, решив принять участие в неординарной импровизированной фотосессии. Знаменитость впечатлила подписчиков в Instagram эффектным бюстом. Свою грудь обнаженная актриса прикрыла ракушками, чем и заслужила сравнение с русалкой и морской богиней.
Любовь проводит свои летние каникулы в Крыму. Экс-возлюбленная Егора Кончаловского побывала на Солнечной тропе, которую в народе также называют «Царской». Стоит отметить, что этот популярный туристический маршрут проходит от санатория имени Розы Люксембург до санатория «Ливадия».
«Русалочка» — моя любимая сказка, и еще у меня сегодня вот такой купальник!! Хулиганим», — отметила актриса.
Поклонники знаменитости не могут поверить, что у Толкалиной есть уже взрослая, 19-летняя дочка. Настолько молодо и привлекательно она выглядит.
«Морская царевна», «Вот так похулиганила! Дерзко», «Божественная красота», «В образе Калипсо», «Чудесные ракушки, и, конечно, вся композиция в целом», «Как все гармонично выглядит! Супер!!», «Ничего себе!! Завлекалки-хулиганки! Так держать! Мужчинки с ума сойдут», «Все моложе с каждым днем!» — такие комментарии появились под снимком актрисы.