С новыми силами: отдохнувшая на курорте Бабкина по возвращении освоила электросамокат

Переболевшая этой весной коронавирусом 70-летняя Надежда Бабкина взяла отпуск и отправилась на море. Певица выбрала для отдыха Крым и в пятизвездочном отеле провела две недели. Сначала артистку заметили в компании молодого человека, которым оказался Антон Собянин, сотрудник коллектива народной песни Бабкиной. Позже к звезде присоединился старший внук Георгий. Вместе они завершили отпуск и вернулись в Москву.

«Ну вот, дорогие друзья, я вернулась из Крыма. Потрясающий был отдых, роскошно, красота», — сообщила артистка в микроблоге.

Бабкина встала на электросамокат, который ей подарил коллектив передачи «Судьба человека». Она призналась, что соскучилась по дому, взяла транспортное средство и с удовольствием прокатилась по дорожкам своего приусадебного участка. Очевидно, что народная артистка восстановилась и готова к новому творческому сезону.

«Классная вы, Надежда. Супер», «Потрясающая женщина!!!! Здоровья вам крепкого и оставаться всегда такой настоящей!!!!», «Георгиевна — молодец, удачи вам всегда и во всем», «Какая вы позитивная! Супер! И очень обаятельная!», «Зачетный самокат!» — написали поклонники.

К слову, гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор остался без отпуска — он не полетел с женой, а остался работать в Москве.