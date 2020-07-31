По-настоящему золотой: за свой юбилей Рыжий «Иванушка» выложил почти 4 миллиона рублей

Кумир из 90-х Андрей Григорьев-Апполонов, то есть Рыжий из группы «Иванушки International», в воскресенье, 26 июля, разменял шестой десяток. Любимцу миллионов поклонниц исполнилось 50 лет. В честь своего юбилея артист закатил грандиозную вечеринку. Среди гостей были замечены Григорий Лепс, Ольга Бузова, Андрей Макаревич, Андрей Малахов, Игорь Матвиенко, Ирина Хакамада и даже Жанна Агузарова – всего поздравить юбиляра пришли 350 человек.

Отмечать «золотой» юбилей Апполонов решил на берегу реки в центре столицы. Банкет-холл артист выкупил в этот вечер полностью, чтобы всем гостям было комфортно. Для этого он внес депозит на полтора миллиона рублей при бронировании и 150 тысяч отдал за обслуживание. Сюда входит меню на выбор, три огромных шатра и прилегающая территория заведения на побережье. Безопасность тоже включена – на площадке действовали два поста охраны.

Как выяснили журналисты КП, в эту сумму юбиляр на праздновании не уложился. Ему пришлось доплатить за угощения, а также за продолжение банкета – кутить закончили глубокой ночью, а каждый час после 23-00 в заведении нужно оплачивать дополнительно. Плюс еще организация концерта, кухня и дополнительные прочие траты, и в общей сложности получилось порядка 4 миллионов рублей за день рождения. Вот уж поистине золотой юбилей.