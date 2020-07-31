Смена формата: Ивлеева, Кулик и другие успешные блогеры, ставшие актерами

Герои Интернета сначала прославились в Сети, а потом уже попали в кино.

Закончить актерский факультет и атаковать кастинги – лишь один из многих путей, как заинтересовать продюсеров и попасть в кино. А нередко звездами большого экрана становятся блогеры.

Евгений Кулик

Екатеринбуржец Евгений Кулик начал свою карьеру в комедии благодаря КВН. Он сам писал шутки и придумывал миниатюры. Вайны Кулика прославили его на всю Россию, и переезд в Москву не заставил долго ждать.

Вскоре актер появился в популярных сериалах, таких, как «Остров» и «Толя Робот» на ТНТ, а потом и полнометражных фильмах: «Одноклассницы» и «Я худею». В последнем герой Кулика помогает загрустившей от полноты Ане (Саша Бортич) начать новую жизнь, в которой она будет в первую очередь слушать себя.

Кстати, не пропустите фильм «Я худею» в эту субботу, 1 августа, в 17:00 на ТНТ.

Мария Вэй

Свой бьюти-блог в «Ютубе» Мария Вэй начала вести в 2012 году, и ее видео «Как делать селфи» стало трамплином к актерской карьере. Незамысловатый ролик увидел режиссер Павел Руминов и сразу же написал девушке. Правда, Маша отправила письмо в спам, решив, что Руминов — ненастоящий режиссер.

Однако потом она посмотрела фильм «Я буду рядом» и встретилась с Павлом — так Мария получила главную роль в хорроре «Дизлайк» и затем снялась в комедии «Новогодний переполох».

Киан Лоули

Еще один популярный актер, чья карьера началась с комедийного видеоблога, со временем ставшего многомиллионным, — американец Киан Лоули. Фильм «Друзья до гроба», в котором он снялся вместе с Беллой Торн, был впервые показан на престижном фестивале South by Southwest, а за роль в фильме «Матрица времени» с Зои Дойч Киан выиграл премию Teen Choice Awards.

Настя Ивлеева



Самая популярная и самая богатая блогерша России говорила в интервью Юрию Дудю, что хотела бы освоить актерскую профессию и сняться в кино. О планах покорения большого экрана мы пока не знаем, однако актрисой телевидения Настя стала – сериал «Туристическая полиция» на канале «Пятница!» о сотруднице полицейского отдела южного городка порадовал армию ее фанатов.

Лилли Сингх

Ютуб-блогерша индийского происхождения из Канады Лилли Сингх завела свой канал в 2010 году, а сегодня снимается в топовых голливудских комедиях – «Очень плохие мамочки» с Милой Кунис, «Убить выпускной» и т.д.

Кроме того, в кино она работает и как продюсер. В 2016 году Сингх выпустила свой первый фильм — документальную хронику ее турне A Trip to Unicorn Island.