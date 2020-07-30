«Фигура супермодели»: Каменских в белоснежном бикини подразнила изящными бедрами

Настя Каменских еще недавно мечтала о поездке на море. Так как рядом с ней находится муж Потап, то он исполняет любые ее желания. Вот уже не первый день девушка наслаждается отдыхом в Турции. Вслед за многочисленными коллегами пара решила перевести дух после карантина. Певица обладает нестандартной фигурой. К свадьбе с возлюбленным она смогла похудеть. После этого артистка продолжила заниматься спортом, чтобы совершенствовать фигуру.

Теперь 33-летняя певица часто дразнит поклонников пикантными кадрами. Каменских привезла на курорт чемодан с купальника, поэтому каждый день предстает в новых пляжных образах. На этот раз она решила снять ролик. Девушка устроила соблазнительные танцы в белоснежном мини-бикини. Настя двигала бедрами в ванной комнате, демонстрируя все прелести фигуры. Она не побоялась предстать без макияжа.

«Я бываю разной, но сегодня я chica bamboni», — написала звезда.

Поклонники восхитились постройневшей фигурой Каменских. Многие не ожидали, что она у девушки столь изящные бедра. Они одарили певицу комплиментами. Но некоторых смутила манеры девушки носить бикини, как в 80-х годах. «Красивей Насти», «Чика на миллион», «Шикарное тело», «Фигура супермодели», «Очень худенькая стала», «Горячо», «Бедра роскошные, изящные», — прокомментировали пост подписчики.