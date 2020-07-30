«Какая умничка»: Барановская похвасталась танцевальными способностями своей дочери

У 35-летней телеведущей Юлии Барановской — трое детей от отношений с футболистом Андреем Аршавиным. После расставания со спортсменом все наследники остались с мамой. Сейчас у каждого из ребят уже свои увлечения и хобби, которые всячески поддерживает Барановская. А успехами, которых достигают дети, невероятно гордится.

Например, 12-летняя дочь Яна всерьез занимается хореографией. Девочка, по признанию мамы, танцует всегда и везде, для нее танцы — это жизнь, и без них она себя уже не представляет. Средняя из наследников Аршавина даже приняла участие в масштабном телепроекте на Первом канале «Dance Революция». Как двигается дочка, мама решила показать своим подписчикам в микроблоге.

В комментариях фолловеры усыпали девочку комплиментами и похвалой. Они отметили невероятную координацию и ритм Яны и написали:

«Супер», «Какая умничка», «Круто», «Огонь», «Какая она крутая», «Можно бесконечно смотреть», «Талантище», — написали люди.

Кстати, на днях семейство вернулось из отпуска. Барановская с детьми путешествовали по горам Алтая и остались под впечатлением. К слову, и там, на фоне первозданной природы, Яна Аршавина тоже запечатлела свои танцы на видео — их показывала в своих stories Барановская.