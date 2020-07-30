Дочь Бейонсе снялась в новом визуальном альбоме

Блу Айви всего 8 лет, а она уже покоряет публику.

Премьера нового визуального альбома Бейонсе Black Is King пройдет уже завтра. Об этом поп-дива сообщила в своем инстаграме, опубликовав небольшой ролик. В одной из сцен появилась 8-летняя дочь певицы Блу Айви. На кадрах девочка предстала в белом платье и с жемчужным украшением.

Созданием альбома звезда занялась после того как завершила работу над сборником Te Lion King: The Gift.

Это не первый успех дочери Бейонсе. Месяц назад она выиграла премию BET Awards 2020. Саундтрек к фильму «Король Лев» Блу Айви исполнила вместе с мамой.