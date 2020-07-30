В крови убитого рэпера Энди Картрайта не нашли следов наркотиков

Смерть известного рэпера Энди Картрайта в Санкт-Петербурге оказалась по-настоящему пугающей. Мужчину расчленили и разместили по нескольким пакетам в квартире, где он жил вместе со своей женой Мариной. Вполне логично, что именно женщина и оказалась первой подозреваемой. Адвокат Марины сообщил, что преступление совершила именно она, после того, но Картрайт умер сам от передозировки наркотиков. Однако в деле появились новые детали.

Дело в том, что анализ на наркотики в крови Энди показал отрицательный результат, а это значит, что он никак не мог скончаться от передозировки. Марина ранее объясняла, что нашла труп мужа и решила расчленить его, чтобы спасти от неприятной репутации наркомана даже после смерти. Подобное оправдание с самого начала выглядело сомнительно, а уж теперь и подавно.

В СМИ также появилась информация о причастности к расчленению тела музыканта его тещи, сообщает «Telegram-канал 112».