«Не моя история»: Валерия открестилась от партии «Сильные женщины», которую якобы создала

Еще зимой в Сети появилась информация, что певица возглавит партию на выборы в Госдуму.

Певицу Валерию минувшей зимой записали в политики. После того, как стало известно, что Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста». Заявил о создании политобъединения «Сильные женщины России» под началом звезды ее супруг Иосиф Пригожин. С того момента знаменитость засыпали вопросами, предложениями и инициативами, которые помогли бы Валерии создать и возглавить партию.

Но спустя несколько месяцев ни о какой партии речи не идет. Оказалось, что это была шутка Пригожина, брошенная им в беседе с журналистами, которые просили артиста прокомментировать политические амбиции звезд. Об этом заявила сама Валерия в шоу «Алена, блин!».

«Иосиф, будучи человеком эмоциональным, который дает комментарии, в присущей ему манере отвечает: «Ну нормально, ну создал он партию, ну хорошо. Завтра Валерия создаст партию, что в этом плохого? «Сильные женщины», а что?» У меня песня есть «Сильные женщины». Это было просто гипотетически сказано, вот так брошено. Это не было каким-то решением» — рассказала Валерия.

«На самом деле, никаких мыслей не было о подготовке?» — уточнила ведущая. «Я бы не пошла бы возглавлять никакую партию. Это совершенно не моя история. Любая политическая тема — это вес не мое. Общественное движение да, какая-то помощь — да, социальная работа — чем могу», — отметила звезда.

Валерия при этом заметила, что ей бы очень хотелось, чтобы женщины как можно больше участвовали в управлении и их присутствие в разных областях жизни было заметнее.