«Я — мать»: певица Елка показала нового члена семьи

Елизавета Иванцив, больше известная как певица Елка, редко рассказывает о личной жизни. Девушка дает концерты, радует поклонников неординарными образами, а также исполнением хитов. Трек «Прованс» сделал ее знаменитой. А вот с кем живет певица, тайна. Ранее она показал свою сестру Евгению, которую прежде скрывала от общественности. Девушки оказались очень похожи. Ходили слухи, что звезда была замужем за Сергеем Астаховым, но они якобы расстались и теперь звезда живет одна.

Но 29 июля Елка решила поделиться с поклонниками радостной новостью. В ее семье произошло прибавление. Она опубликовала фото, на котором держит на руках большую собаку. При этом артистка улыбается и выглядит очень счастливой. По словам артистки, сначала она хотела найти дом четвероногому другу, но у нее не хватило сил, чтобы расстаться с «малышом».

«Ищите красивый смайлик закрывать лицо. У нас будет мальчик! Не ждите от меня другого контента в ближайшее время. Если видите меня на улице с пацаном, я занята. Я — мать», — с иронией написала артистка.

Фанаты знают, что Елка очень любит животных. У нее дома уже живут два кота. Теперь им придется ужиться с новым членом семьи. поклонники поздравили девушку. Многие были очарованы ее собакой. «Он же гигант!», «Тот самый корги, которого ты хотела?», «Я так рада. Он чудесный. Нам срочно нужна фотосессия с этим парнем», «С пополнением, мать!», «Сюрприз для Шами и Йогурта», «Ты лучшая», — прокомментировали пост подписчики.