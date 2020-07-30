«Смогу обнять своих родителей»: Дайнеко спустя четыре месяца вернулась в Россию с дочкой

Певица еще недавно молила о помощи, но в итоге ей удалось улететь из Нью-Йорка. Напоследок она сделала фото в знаменитом городе.

Виктория Дайнеко не скрывает, что любит путешествовать. В этом году она тоже не отказалась от поездок. Перед тем, как пандемия коронавируса добралась до России, она уехала в США со своей четырехлетней дочкой. Имя девочки певица до сих пор хранит в тайне. Артистка планировала провести несколько недель в Калифорнии, но потом международные рейсы между были отменены. Девушка буквально застряла в чужой стране с ребенком.

Недавно Дайнеко забила тревогу. Она опубликовала пост в соцсети, где попросила о помощи. Певица очень хотела вернуться домой. Она даже добралась до Нью-Йорка, чтобы было проще вылететь, но очередной рейс, на который она купила билет, отменили. Однако вскоре звезде удалось добраться до России. Напоследок она сфотографировала на фоне высоток в джинсовом мини-платье. Снимок сделала ее наследница, которая за длительный отпуск успела освоить технику фотографирования. В соцсети Виктория решила рассказать, как можно добраться в Москву.

«Вариантов было много, на самом деле, (через Европу 1-2 пересадки, через Минск 2 пересадки и автобус, через Турцию 1 пересадка с перерывом), но когда летаешь с 4-х летним ребенком рейсы с пересадкой совсем не удобные. Поэтому мне был важен прямой рейс „Аэрофлота“. В Америку они летали исправно, а вот обратно нет. Только вывозной рейс. Первые коммерческие билеты продавались на 1 августа, я конечно их купила. Если честно, билеты через Турцию я тоже купила на всякий случай. Параллельно я сильно заранее регистрировалась на госуслугах для вывоза», — поделилась она.

По словам артистки, билеты на новые рейсы раскупали за считанные часы. Желающие добраться домой поддерживали друг друга и создавали общие чаты для обмена информацией. Дайнеко призналась, что отчаялась, когда очередной рейс был отменен, но ей удалось попасть на гуманитарный борт.