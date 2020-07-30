Джонни Депп не одинок: Илон Маск судился с Эмбер Херд

Пока Джонни Депп продолжает отстаивать свою правоту в судебном процессе с изданием The Sun, журналисты выяснили, что Илон Маск в свое время также судился с Эмбер Херд. Причиной разногласий стали… замороженные эмбрионы.

Дело в том, что основатель компании Tesla хотел уничтожить партию эмбрионов, которую он в свое время создал вместе с актрисой. Вот только звезда на такой шаг идти не хотела и была резко против, так что миллиардеру пришлось прибегнуть к силе правосудия. Также представители издания отметили, что хотя Херд и обвиняла Деппа в домашнем насилии, настоящим тираном был именно Маск.

Напомним, изобретателя недавно заподозрили в избиении актрисы. Ранее звезда заявляла, что следы на ее лице, а также синяки и царапины это дело рук Деппа. Но позже выяснилось, что в те моменты, когда на Херд кто-то напал, Джонни даже не было в стране, сообщает издание Mirror.