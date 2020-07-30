Память подводит: Авербух накопил штрафов почти на 100 тысяч рублей

При этом нельзя сказать, что фигурист бедствует – своей новой возлюбленной постановщик шоу на льду преподнес кольцо стоимостью порядка 800 тысяч рублей.

Имя 46-летнего продюсера, фигуриста Ильи Авербуха последние недели появляется в информационном пространстве рядом с фамилией звезды «Папиных дочек», 25-летней Лизы Арзамасовой. Поначалу поклонникам открылся их длительный роман, а теперь уже звезды стали женихом и невестой – Авербух «окольцевал» ручку новой пассии украшением на почти 800 тысяч рублей.

А между тем, оказалось, что постановщик ледовых шоу еще и любитель понарушать. Он регулярно игнорирует правила дорожного движения, получая штрафы, а также забывает оплатить их. К примеру, за прошлый год у бойфренда Арзамасовой поднакопилось долгов перед государством на 50 тысяч, в этом – 30, итого уже 80 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash.