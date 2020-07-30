«Папина доченька»: Прилучный показал идиллию в отношениях с детьми

В середине июня брак актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце был официально расторгнут. Супруги стали бывшими и разъехались в разные стороны – Агата в московскую квартиру, Павел – в особняк в элитном поселке. Двое детей – 8-летний Тимофей и 4-летняя Мия – теперь очень часто курсируют между мамой и папой, надо отдать должное Прилучному, который показывает себя образцовым родителем.

В этом снова смогли убедиться многочисленные поклонники «мажора» накануне. Актер в очередной раз забрал к себе сына с дочкой и провел насыщенный и интересный день, развлекая наследников различными играми. А вечером опубликовал трогательный снимок, на котором видно, как малышка Мия уснула под папиным боком, обнимая его руку.

«Милоты вам в ленту», — подписал селфи Прилучный.

«Отличный Вы отец! Всем бы детям такого!», «Папина доченька», «Такие моменты — самое ценное в жизни! Счастья вам и вашим деткам!», «Миюшка любит папу, вон как вцепилась, чтобы не отходил!», «За папой, как за каменной стеной», «Папина лапулька», — отреагировали фолловеры.

Некоторые поклонники в комментариях начали не по теме. Прилучному припомнили роман с Карпович и стали корить за то, что по его вине распалась замечательная семья, в которой тяжелее всего теперь детям. Звезда не выдержал и снова жестко высказался в адрес критиков.