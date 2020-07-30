«Она же прям великая!»: Высоцкая показала сумку из своей коллекции, которой более сотни лет

Многие отечественные звезды уже не раз похвастались содержимым своих гардеробных. Десятки пар обуви, сотни сумок, тысячи вещей и аксессуаров – модницы не скупятся на себя любимых и с гордостью демонстрируют миру свои дамские сокровища. Богатства одной только Яны Рудковской может хватить на несколько жизней.

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Вот и телеведущая Юлия Высоцкая тоже приоткрыла дверь в свою гардеробную. Актриса показала в своей передаче «Мне это нравится» на YouTube коллекцию сумок, которые она собирает уже очень давно, и каждая из которых дорога ей не как вещь, а как память.

«Я вообще люблю вечные истории. Я не та модница, которая живет от сезона к сезону, — признается Высоцкая. И заключает, оборачиваясь на сумки: «Такая классика она никогда не исчезнет».

Среди аксессуаров Высоцкой – модели самых разных стилей, форм, цветов и эпох. Например, в коллекции есть рюкзак, купленный в 1996 году во время первого путешествия в Турцию. Здесь же присутствует саквояж, приобретенный в мюнхенском антикварном, который актриса еще не успела выгулять – она намерена отдать сначала его на реставрацию.

«Ей сто лет! Она в хорошем состоянии, какой там Birkin, она же прям великая! Потрясающая, тем более ей сто лет, мне тогда сказали. В общем что-то такое, начало 20 века, наверное, уже больше чем сто лет» — рассказала Высоцкая.

Высоцкая также продемонстрировала очень старую сумочку из флорентийской соломы, которая со временем потеряла цвет. Вообще звезда отметила, что предпочитает сумки мягкой формы, даже мешковатые, в которые очень много можно вместить, и которые подходят под любой наряд.

«Обожаю сумки, которые ноу нейм. То есть вот эти культовые «биркины» и так далее — мне кажется, что тут какой-то есть перебор. На мой взгляд, это переход в другую реальность, в которой я просто не живу, она мне недоступна, — призналась телеведущая.

«Но когда сумка удобна, когда сумка красива, конечно, она не может не радовать. Более того, сумка же – такая часть гардероба, которая – потолстел — похудел, — она же все равно прекрасна. Так и обувь. Я думаю, что вот в этом секрет того, что женщины так любят сумки и обувь — такая вечная любовь может быть, в отличие от джинсов» — порассуждала Высоцкая.