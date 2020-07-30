Разведется ли Тимати с Анастасией Решетовой: видеопредсказание
Видео
Наглая чайка орала на целующихся: как снимали сериал «Механика любви»
Видео

«Она же прям великая!»: Высоцкая показала сумку из своей коллекции, которой более сотни лет

Актриса и телеведущая провела экскурсию по своему гардеробу.

«Она же прям великая!»: Высоцкая показала сумку из своей коллекции, которой более сотни лет
Юлия Высоцкая. Фото Global look press.

Многие отечественные звезды уже не раз похвастались содержимым своих гардеробных. Десятки пар обуви, сотни сумок, тысячи вещей и аксессуаров – модницы не скупятся на себя любимых и с гордостью демонстрируют миру свои дамские сокровища. Богатства одной только Яны Рудковской может хватить на несколько жизней.

Вот и телеведущая Юлия Высоцкая тоже приоткрыла дверь в свою гардеробную. Актриса показала в своей передаче «Мне это нравится» на YouTube коллекцию сумок, которые она собирает уже очень давно, и каждая из которых дорога ей не как вещь, а как память.

Актриса и телеведущая провела экскурсию по своему гардеробу.
Высоцкая провела экскурсию по своему гардеробу. Кадр из шоу «Мне это нравится»/YouTube

«Я вообще люблю вечные истории. Я не та модница, которая живет от сезона к сезону, — признается Высоцкая. И заключает, оборачиваясь на сумки: «Такая классика она никогда не исчезнет».

Среди аксессуаров Высоцкой – модели самых разных стилей, форм, цветов и эпох. Например, в коллекции есть рюкзак, купленный в 1996 году во время первого путешествия в Турцию. Здесь же присутствует саквояж, приобретенный в мюнхенском антикварном, который актриса еще не успела выгулять – она намерена отдать сначала его на реставрацию.

Высоцкая показала коллекцию сумок. Кадр из шоу "Мне это нравится"/YouTube
Высоцкая показала коллекцию сумок. Кадр из шоу «Мне это нравится»/YouTube

«Ей сто лет! Она в хорошем состоянии, какой там Birkin, она же прям великая! Потрясающая, тем более ей сто лет, мне тогда сказали. В общем что-то такое, начало 20 века, наверное, уже больше чем сто лет» — рассказала Высоцкая.

Высоцкая также продемонстрировала очень старую сумочку из флорентийской соломы, которая со временем потеряла цвет. Вообще звезда отметила, что предпочитает сумки мягкой формы, даже мешковатые, в которые очень много можно вместить, и которые подходят под любой наряд.

«Обожаю сумки, которые ноу нейм. То есть вот эти культовые «биркины» и так далее — мне кажется, что тут какой-то есть перебор. На мой взгляд, это переход в другую реальность, в которой я просто не живу, она мне недоступна, — призналась телеведущая.

«Но когда сумка удобна, когда сумка красива, конечно, она не может не радовать. Более того, сумка же – такая часть гардероба, которая – потолстел — похудел, — она же все равно прекрасна. Так и обувь. Я думаю, что вот в этом секрет того, что женщины так любят сумки и обувь — такая вечная любовь может быть, в отличие от джинсов» — порассуждала Высоцкая.

Тэги

Высоцкая новостиВысоцкая стильВысоцкая фотоколлекция вещейсумочкиЮлия Высоцкая