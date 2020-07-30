Мамина улыбка: Лизу Галкину с асимметричной косой запечатлели на счастливом фото

18 сентября Лизе и Гарри Галкиным исполнится семь лет. Алла Пугачева и Максим Галкин не скрывают, что малыши появились на свет от суррогатной мамы, однако дети являются на 100% наследниками своих звездных родителей.

Юморист в одном из интервью говорил, что мог бы счастливо прожить с Примадонной и без наследников, однако его жена настояла на том, чтобы у мужчины продолжился род. Благо певица заранее позаботилась об этом и заморозила биологический материал.

Сейчас малышам не могут нарадоваться не только их родители, но и армия поклонников, которые с восторгом наблюдают, как отпрыски артистов с каждым годом становятся все более похожими на своих родителей. Внешность, мимика, веселый нрав, характерные движения и даже улыбки, — Лиза и Гарри все переняли у мамы и папы.

На одной из страниц в Сети, которая посвящена жизни маленькой дочери Пугачевой, ее фанаты создали фотоколлаж, на котором собраны крупные портретные снимки счастливой семьи.