Первый отдых в Сочи: невестка Орбакайте блеснула осиной талией в небесном мини-бикини

27 июля Алена Краснова отпраздновала годовщину отношений с Никитой Пресняковым. Три года назад сын Кристины Орбакайте взял в жены свою избранницу. На их пышной свадьбе гуляли «сливки» отечественного шоу-бизнеса. А познакомились влюбленные, когда музыкант вернулся из Нью-Йорка. Они были соседями по даче. Годовщину пара отпраздновала в ресторане на Краснопресненской набережной с видом на Москва-реку.

Примечательно, что молодые люди часто проводят отпуск раздельно. Они уверены, что это положительно сказывается на отношениях. Так как после пандемии коронавируса и карантина выехать в другие страны оказалось проблематично, то многие звезды решили отдохнуть на отечественных курортах. Алена последовала примеру Ксении Бородиной и уехала в Сочи, где раньше никогда не была. Компанию девушке составила ее сестра и маленький племянник, в от Никита, по всей видимости, предпочел остаться в Москве и уделить время творчеству.

После обеда в местном ресторане, невестка Орбакайте отправилась на пляж. Если в январе она нежилась на песчаном пляже Бали, то теперь на лежке возле гальки. Облачная погода не расстроила модель.

«Хорошо», — отметила она.

Краснова запечатлела себя в небесном мини-бикини с принтом. Она продемонстрировала безупречную фигуру. Девушка позировала без макияжа, собрав волосы в пучок. Она выглядела счастливой. Поклонники отметили, что у жены Преснякова идеальные пропорции тела и осиная талия. Многие одарили ее комплиментами и пожелали хорошо отдохнуть.