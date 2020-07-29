«Пришел в ужас от всего этого»: Марк Горонок сообщил, что знакомый позарился на квартиру его матери

Звезда фильмов «Все будет хорошо!» и «Ты у меня одна», 46-летний Марк Горонок, поведал прессе, что у его матери, 71-летней Галины Сергеевны, пытались отнять квартиру. Оказалось, что с предложением отписать жилье к женщине пришел знакомый семьи, небезызвестный в шоу-бизнесе директор Ивана Краско, Вячеслав Смородинов. Причем провернуть сделку менеджер намеревался за спиной товарища: от просил больную мать Горонка ничего не сообщать сыну.

Портал Teleprogramma.pro связался с артистом Марком Горонком, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Действительно, предложение о том, чтобы женщина отписала на Смородинова «квадраты», поступало. Причем довольно циничным образом.

«Он предложил помощь в плане ухода: мама перенесла две операции, мы ждем третью, будет сложная операция с эндопротезированием, очень тяжелая. Нахождение в больнице, послеоперационный период после первых двух были очень тяжелые. Маме я обеспечивал уход, хотя сам перенес две операции. Слава (Смородинов. — Прим.ред.) предложил свою помощь в уходе, заботе, послереабилитационном периоде. Потом пообещал помощь с виновником ДТП, поскольку у меня никак не решается вопрос в следственном управлении с делом», — рассказал в разговоре с корреспондентом Горонок.

Речь идет об операциях и восстановлении после автоаварии, в которую Горонок попал вместе с матерью под Петербургом. Тогда актер и его родительница получили серьезные травмы и до сих пор не могут оправиться от катастрофы.

Однако свою помощь Смородинов предлагал небезвозмездно. Он попросил Галину Сергеевну отписать долю в питерской квартире.

«Я в шок пришел. А потом узнал, что он то же самое с Иваном Ивановичем Краско что-то делает. Я пришел в ужас от всего этого. Нет, Слава, спасибо» — выдохнул Горонок.

«Вовремя это все остановилось, он с ней разговаривал, просил, чтоб она не сообщала мне. Но мама решила все-таки со мной поделиться, потому что она является неглупым человеком. И я позвонил Славе и все спустил на тормоза», — заключил артист.