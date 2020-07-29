Зарплаты на «Доме-2» упали в два раза: стало известно, сколько получают участники проекта

Шоу «Дом-2» выходит в эфир уже 16 лет. С самого основания проекта ведет передачу Ксения Бородина. Раньше ее напарницей была Ксения Собчак. Она получила колосальный гонорар за свою работу — 100 тысяч долларов. Но спустя восемь лет блондинка ушла с проекта, решив сменить работу. Теперь же о такой зарплате не может мечтать ни Ольга Бузова, которая заняла ее место, ни Бородина. Участникам проекта запрещено раскрывать свои гонорары, поэтому они делятся такой информацией, когда уходят за периметр или делают это анонимно.

Журналисты выяснили, что зарплата на «Доме-2» упала в два раза. Скандально известный экс-участник шоу Рустам Солнцев получал на проекте 5 тысяч долларов в месяц, а самый большой гонорар получала Виктория Боня, которая теперь живет в Монако, 8 тысяч долларов. По словам Рустама, другие участники проекта получали такую же сумму, как и он. Он имел в виду Ольгу Бузову, Алену Водонаеву. На тот момент это расценивалось примерно в 150 тысяч рублей. А теперь один из новых ведущих шоу Влад Кадони получает «максимум 140 тысяч в месяц».

Стоит отметить, что другие ведущие, Бородина и Бузова, получают зарплаты больше. Ко всему прочему, они участвуют еще в одном проекте — «Бородина против Бузовой». По некоторым данным, их зарплата зависит от количества съемочных дней и сумма может варьироваться, но порой достигает 30 тысяч долларов, а это больше двух миллионов рублей в месяц. Многие догадываются, что «Дом-2» для звезд стал больше не источником дохода, а местом, где можно обрести популярность. Годовой доход только Бузовой, согласно рейтингу Forbes, составляет 2,7 миллиона долларов.

А вот участники проекта довольствуется не такими крупными суммами, как их коллеги каких-то 10 лет назад. Новички сначала должны проявить себя, испытательный срок длится два месяца. Тогда им платят всего 17 тысяч рублей. Как и раньше, главные скандалисты получают и наиболее крупные гонорары — от 70 до 150 тысяч рублей. Как удалось узнать журналистам, участник уровня Степана Меньшикова получает максимум 150 тысяч рублей, что равносильно двум тысячам долларов, в то время как раньше шоумен зарабатывал пять тысяч долларов в месяц на этом же проекте, пишет «Комсомольская правда».