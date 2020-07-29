«Спасибо вашим родителям за то, что вы есть»: Алсу пожелала крепкого здоровья 85-летней маме Игоря Крутого

Алсу одной из первых поздравила Игоря Крутого с днем рождения. 29 июля именитому композитору и музыканту исполнилось 66 лет. Супруга бизнесмена Яна Абрамова обратилась к имениннику на личной страничке в Instagram, заверив, что ценит дружбу с народный артистом России, который является не только безусловно талантливым, но и невероятно одаренным человеком.

По словам певицы, Игорь Яковлевич обладает всеми нужными человеческими качествами. И ему в этот день хочется пожелать безмерного счастья и новых творческих свершений. Алсу заверила, что благодарна родителям композитора, за то, что у них родился такой неординарный сын. Напомним, что этой зимой мама музыканта отпраздновала свое 85-летие. Поздравляя Крутого с днем рождения, певица не смогла оставить без внимания Светлану Семеновну. Поп-исполнительница пожелала ей крепкого здоровья и процветания.

«Спасибо вашим родителям, за то, что вы у нас есть! Дай Бог здоровья и долгих лет жизни Светлане Семеновне», — отметила Алсу, поблагодарив композитора за красивую музыку и песни, которые он пишет для многих артистов отечественной эстрады.

Напомним, что вместе с мужем бизнесменом Яном Абрамовым певица воспитывает троих детей: тринадцатилетнюю Сафину, одиннадцатилетнюю Микеллу и трехлетнего Рафаэля. В одном из интервью певица призналась, что супруг никогда не ограничивал ее свободу там, где речь заходила о творчестве. Просто с рождением наследников поп-исполнительница решила сконцентрироваться на семье, став реже выступать на сцене.