«На кастинги не ходила»: Карпович прокомментировала свое участие в четвертом сезоне «Мажора»

Звезда сериала «Папины дочки» высказала свое отношение к происходящему вокруг ее персоны.

В преддверии нового сезона популярного сериала с участием Павла Прилучного «Мажор», премьера которого состоится в сентябре, появилась информация о том, что в продолжении детектива снимется Мирослава Карпович.

Актриса из «Папиных дочек» якобы успешно прошла пробы и появится на экране в новом амплуа. В Сети начались обсуждения этой новости, и пользователи даже предположили, что девушка специально закрутила роман с Прилучным, чтобы добиться новых карьерных высот.

Портал Teleprogramma.pro связался с Мирославой Карпович, чтобы из первых уст выяснить, на самом ли деле зрители увидят ее в продолжении культового сериала. Девушка прокомментировала свое участие в новом сезоне.

«Я от вас это узнала, если честно, о своем участии в этом проекте. На кастинги не ходила. Я не знаю, может, у них будут какие-то еще пробы, а может не будет», — призналась актриса. И подчеркнула: «Мне приятно, конечно, что мне это приписывают, но я к этому проекту вообще не имею никакого отношения».

А вот комментировать свои отношения с Прилучным девушка отказалась наотрез: «Никаких слов я не буду говорить».

К слову, выдвигалась и версия о том, что Карпович заменит Карину Разумовскую, которая исполнила одну из главных ролей в фильме. Однако, из сюжета девушка и так выбыла – в третьем сезоне «Мажора» ее героиню убили.