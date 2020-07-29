«Как же быстро Нина выросла»: вдова Хворостовского поделилась свежим снимком с младшей дочерью мужа

Вдова Дмитрия Хворостовского не скрывает: только благодаря детям она смогла справиться с болью утраты. В беседе с поклонниками Флоранс Илли призналась, что после смерти любимого человека она думала, что выплакала все слезы, настолько глубока была ее скорбь. Жить и двигаться дальше супруге оперного артиста помогли ее наследники. В браке с певцом Флоранс дважды стала мамой. У нее есть уже взрослый — 17-летний сын Максим и 13-летняя дочка Нина.
На личной страничке в Instagram супруга ныне покойного оперного исполнителя поделилась свежим снимком с младшей наследницей мужа. У Дмитрия есть также отпрыски от первого брака с артисткой кордебалета Светланой Ивановой. Она подарила ему двойняшек: сына Даниила и дочку Александру. Ко всему прочему, певец также удочерил свою падчерицу Марию (Дочь Светланы от предыдущих отношений, — Прим. ред.).
Нина унаследовала от своей мамы волнистые локоны. В беседе с поклонниками композитор и музыкант Игорь Крутой признался, что он искренне гордится детьми Дмитрия Хворостовского — и особенного его сыном Максимом. Продюсер уточнил, что до сих пор поддерживает связь с семьей покойного оперного певца и видит, какими растут его наследники.
«Как же быстро выросла Ниночка!! Уже такая красивая девушка!», «Когда успела эта малышка превратиться в такую красавицу?!», «Ниночка красавица. Еще и голос красивый. Умница!! Нина Дмитриевна Хворостовская! Звучит?! Звучит!!», «Ниночка уже совсем девушка! И так на папу похожа, солнышко прелестное! Пусть отдохнут ваши души, веселого времяпровождения», — такие комментарии появились под снимком Флоранс с дочерью от оперного певца.