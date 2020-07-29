«Как же быстро Нина выросла»: вдова Хворостовского поделилась свежим снимком с младшей дочерью мужа

Вдова Дмитрия Хворостовского не скрывает: только благодаря детям она смогла справиться с болью утраты. В беседе с поклонниками Флоранс Илли призналась, что после смерти любимого человека она думала, что выплакала все слезы, настолько глубока была ее скорбь. Жить и двигаться дальше супруге оперного артиста помогли ее наследники. В браке с певцом Флоранс дважды стала мамой. У нее есть уже взрослый — 17-летний сын Максим и 13-летняя дочка Нина.

На личной страничке в Instagram супруга ныне покойного оперного исполнителя поделилась свежим снимком с младшей наследницей мужа. У Дмитрия есть также отпрыски от первого брака с артисткой кордебалета Светланой Ивановой. Она подарила ему двойняшек: сына Даниила и дочку Александру. Ко всему прочему, певец также удочерил свою падчерицу Марию (Дочь Светланы от предыдущих отношений, — Прим. ред.).

Нина унаследовала от своей мамы волнистые локоны. В беседе с поклонниками композитор и музыкант Игорь Крутой признался, что он искренне гордится детьми Дмитрия Хворостовского — и особенного его сыном Максимом. Продюсер уточнил, что до сих пор поддерживает связь с семьей покойного оперного певца и видит, какими растут его наследники.