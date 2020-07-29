Роман ради карьеры?: Карпович может появиться в четвертом сезоне «Мажора»

Судя по всему, скоро Мирослава Карпович избавится от звания актрисы одной роли, которое закрепилось за ней после успеха в сериале «Папины дочки». После сиквела девушка не смогла достичь подобных вершин и даже стала забываться зрителями. Но роман с Павлом Прилучным прибавил ей популярности и вывел из тени. Более того, появилась информация, что 34-летняя брюнетка появится со своим бойфрендом в сериале. Речь идет о популярной картине «Мажор», сделавшей Прилучного звездой.

По сообщениям портала 7дней.ру, Карпович успешно прошла пробы на роль в «Мажоре» и якобы даже подвинула актрису Карину Разумовскую, которая снялась в трех предыдущих сезонах. Так это или нет, мы сможем узнать совсем скоро – премьера четвертого сезона сериала об Игоре Соколовском запланирована на будущую осень.

Напомним, о романе Прилучного с Карпович заговорили после того, как актера заметили на шопинге в компании «папиной дочки». Позже и вовсе парочка улетела на отдых в Крым, откуда в Сеть просочились совместные кадры влюбленных. Оба артиста никак не комментируют свою связь.