В суде Джонни Деппа назвали женоненавистником и сексистом

Судебное разбирательство между Джонни Деппом и изданием The Sun продолжается. Напомним, актер обвинил журналистов в клевете и требует возместить ему ущерб в размере 50 миллионов долларов. Все произошло из-за интервью с его бывшей женой, Эмбер Херд, которая своими ответами на вопросы представителей СМИ буквально разрушила карьеру актера.

Адвокат издания The Sun Саша Васс заявила, что Депп глубокий женоненавистник. По словам юриста, все те доводы которые актер приводил в пользу того, что он глубоко уважает женщин, далеки от правды. В личных переписках Депп якобы использует весьма грубые высказывания о представительниц слабого пола, иногда даже сексистские.

Также, чтобы хоть как-то защитить свою позицию, адвокат The Sun отметила, что всю свою жизнь Депп был окружен исключительно представителями сильно пола, а также частенько злоупотреблял наркотиками и дорогим алкоголем. Так что Эмбер Херд, которая ворвалась в его жизнь, вызвала своеобразное столкновение культур, сообщает издание The Guardian.