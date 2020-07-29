Machine Gun Kelly выложил первую совместную фотографию с Меган Фокс

Меган Фокс и Колсон Бэйкер, более известный как рэпер Machine Gun Kelly, решили сделать свои отношения более официальными и открытыми. Музыкант выложил первую совместную фотографию со своей возлюбленной в Instagram. Пара позировала для черно-белого зеркального селфи и Бэйкер наконец-то официально признал свои отношения с Фокс в минувший вторник, 28 июля.

«Ждал целую вечность, чтобы снова найти тебя», — трогательно подписал кадр 30-летний Колсон.

На фото актриса игриво высунула язык, одета она была в черный бюстгальтер и черные спортивные штаны с высокой посадкой. Келли также не смог удержать язык во рту и обнимал актрису.

Фотография появилась через два месяца после того, как пара впервые была замечена в романтической связи, что побудило бывшего мужа Фокс, Брайана Остина Грина, подтвердить, что они расстались в конце 2019 года, после 10 лет брака.