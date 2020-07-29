«У меня хороший вкус»: Кудрявцева тепло поздравила Крутого с днем рождения

С самого раннего утра 29 июля звезды шлют поздравления с днем рождения знаменитому композитору, продюсеру Игорю Крутому. Звезда отмечает свое 66-летие. Одной из первых обратилась к имениннику телеведущая Лера Кудрявцева. Знаменитость опубликовала подборку фотографий с именинником и тепло обратилась к нему:

«При каждой встрече я вам говорю, как я вас люблю и вы всегда мне говорите , что у меня хороший вкус. Да ! Я это и сама знаю! Очень ценю нашу дружбу» — призналась артистка.

Кудрявцева поблагодарила Крутого за то, что он своей чуткостью и вниманием всегда поддерживает ее в непростые периоды. Блондинка заверила, что все помнит и ценит, и оттого любит Игоря Яковлевича еще сильнее.

«Творите маэстро, а мы вас будем обожать и преклоняться» — пожелала Кудрявцева.