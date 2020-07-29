Детские забавы: Лиза Галкина в джинсовке и блузе с бахромой показала свою игрушечную кухню маме

У дочки шоумена Максима Галкина есть собственная духовая печь, целый набор посуды и другой кухонной утвари, разумеется игрушечной.

71-летняя Алла Пугачева запечатлела дочку Лизу с ее игрушечной кухней. Наследница шоумена Максима Галкина показала именитой маме, какие угощения она может «приготовить». Для этого у малышки есть собственная духовая печь и целый набор посуды — разумеется из обычного пластика. В детской комнате дочери Примадонны появился мини кухонный гарнитур, состоящий из мойки, холодильника, модульной мебели и даже микроволновой печи. И все это игрушечное.

«Круассан на тосте! Приятного аппетита», — обратилась к звездной маме Лиза Галкина, приготовив для нее игрушечный завтрак. «Ох! Спасибо», — слышится за кадром голос Аллы Борисовны, выступившей в качестве автора этого видеоролика.

Примечательно, что в интервью Кириллу Клейменову в информационной программе «Время» на Первом канале певица рассказала о том, что они с мужем не подпускают шестилетних двойняшек к компьютеру. Ко всему прочему, у малышей нет и мобильных телефонов. Вместо сообщений в мессенджерах ее дети пишут друг другу записки на бумаге. Как говорит Пугачева, она поддерживает в них любовь к эпистолярному жанру.

Стоит отметить, что перед объективом камеры в игровой комнате Лиза предстала в трендовых джинсах-скинни, модной блузе с бахромой и джинсовой куртке из искусственно состаренного денима. Еще имиджмейкер Лариса Тимиряева в интервью Teleprogramma.pro говорила о том, что бахрома окажется на пике моды этим летом и укрепит свои позиции в осенне-зимнем сезоне.