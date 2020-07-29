«Очень красивое, с клеточкой виши»: Брухунова приобрела трендовое платье в рустикальном стиле

Жена Евгения Петросяна чуть ли не каждый день хвастается обновками.

Известная модница Татьяна Брухунова, пятая жена сатирика Евгения Петросяна, регулярно демонстрирует своим подписчикам в Instagram покупки и обновки. Девушка любит онлайн-шопинг и часто заказывает косметику и одежду через Интернет. Накануне Брухунова показывала в stories новую сумочку, а на этот раз – уже одежда.

Татьяна сняла видео распаковки покупки. Это оказалось новое платье, которому девушка очень обрадовалась.

«Я заказала платье в таком рустикальном стиле, очень красивое, с клеточкой виши», — рассказала в видео Брухунова. И распаковала покупку: «Вот такое красивое платьишко, летнее. Надеюсь, лето в Москве еще будет!».

Она развернула платье и продемонстрировала его на камеру. Наряд в трендовую в этот сезоне клетку с красивым белым воротничком восхитил свою новую хозяйку и поднял ей настроение. Наверняка, совсем скоро поклонники смогут оценить обновку уже на самой Татьяне.