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«Ах, какие сладкие»: Каменских эффектно позировала в Турции с четырьмя красотками в бикини

Звезда улетела в отпуск в Кемер.

«Ах, какие сладкие»: Каменских эффектно позировала в Турции с четырьмя красотками в бикини
Настя Каменских в купальнике. Фото https://www.instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских вслед за Викторией Лопыревой и Анной Нетребко решила отдохнуть этим летом в Турции. Как ей удалось вырваться на Средиземное море, звезда не рассказывает, однако с удовольствием делится солнечными кадрами из отпуска.

Яркая брюнетка успела сменить уже несколько купальников, устраивая все новые и новые фотосессии на набережной. Что говорить – певице есть, что показать и чем похвастаться.

Леопардовый купальник жена Потапа сменила на полосатое бикини на завязках, а затем примерила черный.

Последний снимок, который она обнародовала в личном блоге, пожалуй, можно назвать одним из самых эффектных. В кадре Каменских предстает не одна, а в компании не менее привлекательных красоток. Стоит ли говорить, что это фото произвело фурор среди ее подписчиков.

«Ах, какие сладкие», «Мне нравится эта команда!», «Ну что тут скажешь – бомбические девочки», «Настенька, как всегда, фото – огонь, а ты королева пляжа», — прокомментировали снимок фолловеры.

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