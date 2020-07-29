«Ах, какие сладкие»: Каменских эффектно позировала в Турции с четырьмя красотками в бикини

Настя Каменских вслед за Викторией Лопыревой и Анной Нетребко решила отдохнуть этим летом в Турции. Как ей удалось вырваться на Средиземное море, звезда не рассказывает, однако с удовольствием делится солнечными кадрами из отпуска.

Яркая брюнетка успела сменить уже несколько купальников, устраивая все новые и новые фотосессии на набережной. Что говорить – певице есть, что показать и чем похвастаться.

Леопардовый купальник жена Потапа сменила на полосатое бикини на завязках, а затем примерила черный.

Последний снимок, который она обнародовала в личном блоге, пожалуй, можно назвать одним из самых эффектных. В кадре Каменских предстает не одна, а в компании не менее привлекательных красоток. Стоит ли говорить, что это фото произвело фурор среди ее подписчиков.