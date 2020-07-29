«Ой, кто это?»: годовалая дочь 49-летней Кудрявцевой в стильном топе с лошадками удивилась новым игрушкам

49-летняя Лера Кудрявцева много времени уделяет воспитанию своей годовалой дочери Машеньки. Видно, что ведущая наслаждается своим материнством и получает от этого искреннее удовольствие.

Большеглазая девочка всегда стильно выглядит и даже на домашних развивающих занятиях впечатляет своими нарядами. Вот и на последние уроки по развитию памяти и внимания, малышка нарядилась в топ с неординарным принтом – скачущими лошадками. Волосы у девочки оказались собранными в аккуратную прическу – два милых хвостика.

Отметим, что с Машенькой уже давно занимается профессиональный педагог Елена Куликова. На этот раз она подготовила для своей ученицы сюрприз – новые пушистые игрушки, которые чудесным образом преображались: из лягушки – в утенка, из зайчика – в мишку, из панды – в тигренка. «Ой, кто это?» — спрашивала учительница девочку, показывая зверят. И крошка с готовностью отвечала, ни разу не ошибившись. При этом наследница знаменитой ведущей искренне удивлялась перевоплощениям игрушек.