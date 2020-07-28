«Я рада, что этот день позади»: Самойлова показала, какие подарки получила ее старшая дочь в день рождения

При этом младшие наследницы с трудом сдерживались, чтобы не заплакать.

Накануне старшая дочь рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой принимала поздравления с днем рождения – Ариеле исполнилось 9 лет. По этому случаю мама закатила настоящий пир, состязания, бал и концерт – за один вечер в ходе мероприятия сменилось несколько направлений в сценарии. К примеру, декорации были оформлены по мотивам фильма «Аватар», а дочек Джигана и Самойловой загримировали под синих персонажей этого кино.

Позже виновница торжества предстала в настоящем платье принцессы и танцевала под исполнение группы Artik & Asti. Но начался этот невероятный особенный день с поздравлений и подарков от родителей. Что именно вручили имениннице мама с папой, Самойлова показала спустя сутки. Она разместила в своем Instagram семиминутное видео, на котором запечатлела распаковку множества сюрпризов.

Новый планшет Apple, наушники, худи, несколько пар туфель на шпильке, сумочка, подушка с фламинго, набор игрушечной посуды – это и многое другое девочка с восторгом открывала и не переставала благодарить родителей:

«Мам, спасибо! – с восторгом повторяла девочка после распаковки каждого подарка. И удивлялась: «Какие туфли на каблуках!».

Две сестренки, Лея и Майя, были тут же. Причем средняя с завистью смотрела на происходящее, и временами ее глаза наполнялись слезами. Самойлова опасалась этого: когда в семье несколько детей, не каждый ребенок будет радоваться за именинника, и обязательно захочет точно такие же подарки.

Жена Джигана провела со средней дочкой Леей профилактическую беседу заранее, чтобы подготовить девочку ко дню рождения сестры. И порадовалась, что все получилось довольно безболезненно для младших наследниц.