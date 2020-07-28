«Прекрасная пора»: Вайкуле вслед за Галкиным похвасталась урожаем со своего огорода

Время собирать урожай наступило. И уже многие знаменитости похвастались первыми овощами и ягодами, которые успели взрастить собственными руками на своих огородах. К примеру, актриса Екатерина Климова вместе с младшей дочуркой Беллой показала первый огурец, который они сорвали с грядки. Телеведущий Максим Галкин тоже имеет теплицу на своем приусадебном участке – там у него растут кабачки, огурцы, перцы. И муж Пугачевой уже собрал первый урожай, а также продегустировал блюда, которые получились из них.

Вслед за Галкиным похвасталась своим урожаем и певица Лайма Вайкуле. Подруга Аллы Пугачевой опубликовала в личном аккаунте в Instagram снимок, на котором позирует в кустах красной смородины – усыпанные спелыми ягодами кисти свисают бусами под жарким юрмальским солнышком и оттеняют красоту своей хозяйки.

«Прекрасная пора!» — подписала свой снимок Вайкуле.

«Прекрасная, как и вы», «Красота», «Прекрасная наша Лайма», «Ягодка!», «Какое красивое фото!», «Вкусняшки», «Вы как всегда оригинальны» — заметили в комментариях поклонники.

Напомним, в марте, еще до пандемии коронавируса, Лайма Вайкуле впервые за последние пять лет дала сольный концерт в Кремле. На нем присутствовала сначала в качестве зрителя, а потом – в дуэте, Алла Пугачева. Впервые артистки спели вместе. Они исполнили знаменитый хит Лаймы «Ах, вернисаж».