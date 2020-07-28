«Родные пенаты»: Иван Ургант вслед за Гузеевой уехал отдыхать на побережье Финского залива

Телеведущий, в отличие от многих коллег, не стал тратить деньги на поездки за границу, а предпочел уютный санаторий, расположенный возле родного города.

Иван Ургант ведет собственную передачу «Вечерний Ургант» уже восемь лет. Он является одним из самых популярных телеведущих. Сын актеров Андрея Урганта и Валентины Киселевой не скрывает, что хорошо зарабатывает. У него есть и квартира в Москве и загородный особняк, стоимостью 7 миллионов долларов. Однако летом многие звезды покидают столицу, чтобы провести время на море. Из-за карантина в этом году уехать за границу удалось далеко не всем.

Светлана Лобода, Кети Топурия и еще ряд известных персон смогли покинуть страну на частных самолетах. А Лера Кудрявцева и Анфиса Чехова предпочли провести отдыха в санатории в Адлере. Даже Ксения Бородина, которая раньше не любила отечественные курорты, дважды успела съездить в Сочи. Но Ургант смог удивить многих своим выбором. Он отправился отдыхать в санаторий у Финского залива. Так как Санкт-Петербург его родной город, он чувствует себя расслабленной.

В соцсети иван поделился честным селфи. Он запечатлел себя в халате с пышной бородой. Телеведущий читает книги, а также наблюдает за тем, как люди гуляют по побережью. По всей видимости, именно такого релакса не хватало Урганту.

«Прелесть, это ваше Репино, Илья Ефимович!» — написал он. «Родные пенаты», — гласит хештег к посту.

Поклонники были рады тому, что артист предпочел отдохнуть в окрестностях Санкт-Петербурга. «Пенаты — слово то, какое культурное, питерское», «Для меня Репино любимое место на Финском заливе с детства», «Иван Андреевич, вы классно выглядите.вам очень идет борода», «Стильные вихорки над ушами», — прокомментировали пост подписчики. К слову, недавно там же отдохнула Лариса Гузеева. Финский залив стал ее излюбленным местом, где ведущая не просто отдыхает, а также приводит себя в форму под наблюдением специалистов.