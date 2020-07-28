«Незаконно иметь такие ноги!»: 42-летняя Любовь Толкалина восхитила точеной фигурой в купальнике

Любовь Толкалина была возлюбленной Егора Кончаловского. Они прожили вместе больше 10 лет, но в итоге расстались. Режиссер нашел счастье с новой избранницей, которая подарила ему сына Тимура. К слову, Толкалина тоже родила от него ребенка — дочку Марию. Девушка поддерживает теплые отношения с отцом и даже стала крестной мамой своего маленького братика. Поклонники сначала переживали за актрису, но она тоже не была долго одна. К слову, Любовь обладает стройной фигурой и эффектной внешностью, поэтому легко очаровывает мужчин.

Артистка строила отношения с британским композитором Саймоном Бассом, но их роман оказался скоротечным. Впрочем, фанаты считают, что такая девушка не может не быть счастливой, поэтому еще встретит свою любовь. В соцсети Толкалина часто публикует пикантные фото. Она занимается йогой и спортом, что помогает ей поддерживать себя в форме. Актрисе нравится чувствовать единение с природой, поэтому она регулярно устраивает фотосессии на природе.

Летние дни Любовь проводит в санатории. Новое фото девушки произвело фурор в Сети. Она позировала в слитном купальнике у статуи. Актриса предстала без макияжа, но внимание поклонников упало на ее стройные и рельефные ноги. Точеная фигура звезды вызвала у них настоящий восторг. В итоге она получила десятки комплиментов.

«Незаконно иметь такие ноги, Любовь!», «Какие бесконечные ноги», «Любовь, вы красотка, модель, ножки супер», «О круто, у нас в Крыму», «Вот это ноги», «Вы, Любаша, гораздо красивее и стройнее этого каменного изваяния!», «Ноги от ушей», — прокомментировали пост подписчики.