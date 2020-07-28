Баскетболист Майкл Копек решил развестись с актрисой Ванессой Морган после новости о ее беременности

От актрисы Ванессы Морган ушел ее горячо любимый и обожаемый муж, баскетболист Майкл Копек. Казалось бы, ну ушел и ушел, еще передумает, однако 24-летний мужчина уже подал на развод и менять свое решение явно не собирается. Но ситуация становится более жуткой, после того как выясняется, что Морган была беременна и Копек решил разорвать с ней все связи через несколько дней после того, как информация о беременности просочилась в СМИ.

Так что пока Ванесса на шестом месяце, ее бывшая любовь готовит адвокатов. Один из представителей баскетболиста уже отметил, что нет никаких сомнений, что отцом ребенка является его клиент.

На прошлой неделе Морган разместили в своем личном аккаунте в Instagram видеоролик, под которым и поделилась с поклонниками радостной новостью о беременности. Непонятно, почему всего через несколько дней Копек решил развестись с женой.

В браке возлюбленные прожили всего 7 месяцев, сообщает издание Metro.