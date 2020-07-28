«Ради прикола»: поклонники Ивлеевой разнесли аккаунт телеканала «Пятница!» ради ее возвращения в «Орел и решка»

Блогер и телеведущая в шутку попросила подписчиков оставить под постом в Instagram хэштег #настюшкуврешку.

Настоящие фанаты готовы ради своего кумира на многое, если не на все. И в очередной раз это доказала армия Instagram-поклонников Анастасии Ивлеевой. Девушка в шутку пообещала вернуться на «Пятницу» в шоу «Орел и решка», если пост с ее изображением в аккаунте телеканала наберет полмиллиона комментариев с хэштегом #настюшкуврешку.

Сказано – сделано, и даже сама Ивлеева не ожидала, кажется, такого поворота. В настоящий момент под публикацией уже 650 тысяч комментариев, и блогер в растерянности:

«Мы ворвались сегодня на аккаунт @fridaytv и взбодрили его тааааак, что походу вернули меня на Решку!!!» — эмоционально написала Ивлеева и подчеркнула, что ее просьба о 500 тысячах комментариев была «ради прикола». «Я счастлива, что вам любима это передача и я любима как ведущая! Юхххуууууу ! Еще больше убогого английского и новых песен! Ждем реакции руководства Шоу», — добавила она.

Ивлеева высказала сомнение, что ей удастся все успевать – у девушки очень плотный график. Но если договоренности будут установлены, она пообещала стараться ради своих поклонников.

Напомним, Настя Ивлеева была ведущей шоу о путешествиях «Орел и решка» в течение нескольких сезонов с 2017 по 2020 годы.