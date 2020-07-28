Золотой унитаз на Старом Арбате: квартиру Бари Алибасова сдают за 1,5 миллиона рублей

Сын Бари Алибасова решился на неожиданный шаг – он готов сдать шикарную квартиру своего отца, которая расположена в центре столицы.

Это 220 квадратных метров на Старом Арбате, в шаговой доступности от метро «Библиотека им. Ленина», «Александровский сад», «Арбатская».

Оказывается, с финансами у знаменитого продюсера группы «На-На» дела обстоят очень худо. Супруг Лидии Федосеевой — Шукшиной собирается на реабилитацию в Калининград. Там он будет поправлять здоровье после лечения в психиатрической больнице.

Долгое время Бари Каримовича не будет в Москве. А так как процедуры по восстановлению здоровья не из дешевых и содержание пустующего элитного жилья будет бить по карману, наследник продюсера решился на бизнес-проект.

Поселиться в Мерзляковском переулке можно за полмиллиона рублей в месяц. Еще 500 тысяч придется отдать в качестве залога и аналогичную сумму возьмут в счет предоплаты за один месяц.

Итого, чтобы спать на подушках представителя шоу-бизнеса, придется отстегнуть 1,5 млн рублей. Зато никаких забот о счетчиках и коммунальных платежах: их обещают не взимать.

За что такие деньги? Например, за авторский дизайн-проект Елены Крыловой — яркий и эпатажный стиль, неординарный интерьер и декоративные элементы, которые владелец подбирал в Китае, Таиланде, Италии и Австрии.

«Планировочным решением предусмотрены: 2 спальни, личная студия, соляная комната релаксации с сауной и кабинет. Нестандартное 5-цветное освещение потолков и стен достигается при помощи эксклюзивных светильников от знаменитых итальянских фабрик Artemida и Flos», — говорится на сайте объявлений недвижимости cian.

Квадратные метры поражают воображение. Здесь тебе и африканские мотивы, и британская сдержанность, и золотой унитаз! Да-да, он тоже имеется.

Потолок декорирован дорогой древесиной, а стены украшены шкурами настоящих животных.

Бари Алибасов-старший не раз отмечал, что квартира буквально золотая. Ремонт обошелся продюсеру в 2,5 миллиона долларов. На момент заявления это примерно 75 миллионов рублей.

«Все жилое пространство функционально разделено на зоны для активного времяпрепровождения, рассчитанное на большое количество гостей, а также незаметные приватные зоны, надежно укрытые от глаз», — говорится в объявлении.

Очевидно, сейчас с деньгами дела обстоят хуже. История с «Кротом» подорвала здоровье шоумена. Бари Каримович долго не мог оправиться от отравления. Дела группы «На-На» оставили желать лучшего, затем один за другими последовали скандалы с дочерью Лидии Федосеевой-Шукшиной, а после и с самой актрисой.

Женщина обвинила мужа в мошенничестве. Мол, подарила квартиру, а он за спиной переписал ее на своего помощника. По мнению актрисы, скоро недвижимость уйдет из семьи.

Очевидно, дорогая недвижимость должна поправить финансовое положение продюсера. Хотя бытует мнение, что это очередной фейк, чтобы подогреть интерес к делам Алибасова.