«А где же Гузеева?»: после шуток над шоу «Давай поженимся!» Харламов переключился на Корчевникова

Несмотря на то, что передача «Давай поженимся!» не является комедийной, юморист и резидент Comedy Club Гарик Харламов всегда находит в ней смешные моменты. Комик уже не первый год отпускает шутки как в сторону телеведущих Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой, так и героев программы.

Больше всех достается, конечно, Гузеевой. Шоумен настолько сильно «достал» артистку, что она даже обращалась к нему с экрана телевизора. После этого ходили слухи, что звезды помирились, но спустя время шутки посыпались с новой силой.

Однако Харламов решил расширить список объектов, над которыми потешается. И на этот раз выбрал в качестве шутки фигуру Бориса Корчевникова, телеведущего на канале «Россия 1». Юморист смонтировал ролик из разных передач с фразами Корчевникова и предложил подписчикам погадать.

«Гарик а где же Гузеева», «Ну хоть Гузеева отдохнет от Вас», «А как же Гузеева и «Дом-2»?», «Новая жертва, Гузеева может расслабиться», — пишут фанаты.

Среди комментариев появились и вопросы о личной жизни. Недавно Харламова заподозрили в романе с моделью, актрисой канала ТНТ Яной Кошкиной. Но юморист никак не отреагировал на любопытство фанатов. Напомним, с Кристиной Асмус шоумен решил развестись спустя 8 лет брака.