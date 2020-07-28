Том Хэнкс и Рита Уилсон стали почетными гражданами Греции

Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон стали почетными гражданами Греции.

Новость об этом в своем личном аккаунте в Instagram выложил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. На фото он вместе со своей супругой Маревой Грабовски и актерами, которые радостно сжимают в руках новые паспорта. Хотя радостна только Уилсон, Хэнкс особых эмоций не проявляет.

Напомним, еще в конце 2019 года президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о почетной натурализации американского актера. Дело в том, что лауреат двух премий «Оскар» и победитель коронавируса всегда был поклонником этой страны. В конце концов, есть же у Депардье гражданство России, чем Хэнкс хуже.

Более того, у Риты Уилсон есть греческие корни по линии матери, а Том Хэнкс в течение многих лет проводил лето в Греции.