«Я что мыла поела?»: Гузеева прокомментировала свое «назначение» на роль ведущей «Дома-2»

Как уже сообщал ранее портал Teleprogramma.pro, 61-летняя телеведущая Лариса Гузеева якобы стала победительницей кастинга на роль ведущего телепроекта «Дом-2» на ТНТ. И к своим обязанностям звезда должна приступить с первого дня осени. Более того, стать коллегой Ксении Бородиной и Ольги Бузовой Гузеева согласилась за очень солидный гонорар.

Однако спустя несколько дней прокомментировала новость сама Лариса Гузеева.

«Трое суток достают вопросом про «Дом-2». Ну нет, конечно. Я что мыла поела? Всем спасибо за переживание», — развеяла сомнения телеведущая, опубликовав пост у себя в Instagram.

Подписчики Гузеевой тут же выдохнули: «Слава Богу, я так и думала. Не может такого быть», «Мы так и знали!»

Многие поклонники выразили уверенность, что с появлением Гузеевой на телестройке рейтинги передачи взлетели бы, а свадеб на проекте стало бы намного больше.