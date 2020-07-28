Элина Быстрицкая еще при жизни заказала памятник себе на могилу

Как выяснилось, надгробный памятник у могилы артистки Элины Быстрицкой появился еще в июне, причем выбрала его женщина сама, а заодно и оплатила, частично. По словам адвоката звезды, Мирона Дауди, в конце июня в отношении бывшего директора Быстрицкой, Ксении Рубцовой, был вынесен обвинительный приговор.

Мошенничество — это не шутки, а особенно в крупном размере. Женщину обвиняли в похищении крупной суммы денег со счета Элины. Сразу после того, как преступницу приговорили к заключению на срок в 3,5 года, на могиле Быстрицкой был установлен памятник, причем, как отмечают журналисты, довольно скромный.

Подобная бережливость была абсолютно непонятна поклонникам погибшей артистки, ведь сестра Элины получила наследство, сумма которого составила более 34 миллионов рублей. Но история на этом не закончилась, по словам адвоката, представители СМИ не хотели оставлять эту историю и планировали выпустить большое расследование. Как только об этом узнали родственники погибшей актрисы, на ее могиле появился новый монумент, дорогой и презентабельный.

Сэкономить удалось на мраморной скульптуре, ведь ее Быстрицкая заказала сама, еще при жизни. За создание проекта скульптор попросил два с половиной миллиона рублей, половину суммы успела выплатить сама артистка, а кто добил оставшийся миллион — остается загадкой, сообщает «Комсомольская правда».