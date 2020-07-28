«Просто безумие какое-то!»: Смехова в бикини продемонстрировала тонкую талию

52-летняя Алика Смехова поделилась с подписчиками свежим фотоотчетом. Актриса позировала на роскошной яхте, блеснув эффектной фигурой и стройной талией в белом мини-бикини. Стоит отметить, что провокационное фото знаменитости по-достоинству оценили и звездные подруги артистки. Среди которых оказались: Ольга Кабо и Лариса Гузеева. А поклонники Смеховой сошлись во мнении, что их любимица прикладывает немало усилий для того, чтобы сохранять такую идеальную фигуру в тонусе. Алику сравнили с жемчужиной у моря, нимфой и морской королевой. Нашлись и те, кто назвал актрису прирожденной соблазнительницей.

В беседе с поклонниками Смехова уточнила, что морские прогулки для нее самая любимая часть отдыха. Ходить на лодке, плавать в открытом море, как говорит артистка, ее давняя страсть. Алике нравиться лежать на палубе, ловить всем телом теплый солнечный бриз. Говоря о своих каникулах, знаменитость вспомнила, как однажды плавала в открытом океане, а потом наблюдала на стаей китов и дельфинов.

«Не улетай, любимая», — восхитилась актрисой Кабо. «Нереальная», — вторит Ольге ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева.